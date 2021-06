Calciomercato Milan – Calhanoglu verso il rinnovo: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu avrebbe deciso di restare al Milan e rinnovare dunque il proprio contratto

Il Milan sta per mettere a segno un altro 'colpo' sul calciomercato estivo. Sembra essersi sbloccata, infatti, la trattativa per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco che gioca in rossonero dall'estate 2017. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.