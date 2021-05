Calciomercato Milan – Calhanoglu, super offerta da 8mln: ecco chi lo vuole

Il Milan in vista del prossimo calciomercato aspetta la risposta di Calhanoglu all'offerta di rinnovo, ma il turco è richiestissimo.

Il calciomercato del Milan inizierà solo quando la stagione sarà conclusa e anche i rinnovi, come quello di Hakan Calhanoglu, sono al momento congelati. Il turco classe 1994 è in scadenza a giugno e non ha ancora risposto alla proposta rossonera. A complicare ulteriormente i piani del Milan sembra ci possa essere l'Al Duhail, che ha offerto a Calhanoglu un triennale da 8 milioni a stagione. A dare la notizia è stato Manuele Baiocchini, ai microfoni di Sky: "Abbiamo questa notizia e l'abbiamo verificata nel corso del tempo, soprattutto la sua fattibilità: Calhanoglu ha un'offerta dall'AL Duhail, un'offerta faraonica da 8 milioni di euro alla firma e di 8 milioni di euro per tre anni, per un totale di 32 milioni. Calhanoglu ci sta pensando, è consapevole che un'offerta dal calcio di quelle zone non è il massimo, ma ci sta pensando. La prossima settimana l'agente incontrerà i dirigenti della squadra qatariota e capirà gli sviluppi". Intanto il Milan pensa a un doppio colpo per alzare la qualità della rosa.