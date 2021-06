Calciomercato Milan – Calhanoglu, spunta l’Atlético Madrid del ‘Cholo’

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto ed ancora non rinnova. Giunta un'offerta dalla Liga

Una delle questioni di calciomercato più spinose, in casa Milan, è quella relativa a Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, classe 1994, è infatti in scadenza di contratto con il Diavolo e, ad oggi, non ha ancora rinnovato. Potenzialmente, l'ex Amburgo e Bayer Leverkusen è ancora senza squadra in vista della prossima stagione.