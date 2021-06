Calciomercato Milan – Calhanoglu senza offerte: Diavolo in attesa, ma …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Rinnoverà con il Diavolo?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione su Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, che andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno, sta decidendo quale passo fare per la sua carriera.

Ciò che gli offre il Milan è noto. Un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 4 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, la possibilità di disputare la Champions League. L'offerta è quella e non salirà. Calhanoglu deve soltanto decidere se accettarla o no. L'ex Amburgo e Bayer Leverkusen pensava di poter prendere qualcosa in più altrove, ma, a conti fatti, altre opzioni non sono mai decollate.

Si era parlato di un interesse della Juventus per lui, ma non si è mai concretizzato. L'unica, vera proposta per salutare il Diavolo il numero 10 l'ha ricevuta dal Qatar: l'Al-Duhail sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro (32 milioni di euro netti per tre anni di contratto). Ma è una prospettiva che non lo fa sorridere più di tanto.

Un conto, infatti, è godersi uno stipendio da top player in una bella realtà europea. Un altro è farlo in un contesto meno competitivo come quello qatariota. Certo, disputare un grande Europeo con la sua Turchia potrebbe contribuire a riaccendere l'interesse di qualche big del 'Vecchio Continente' nei suoi confronti, ma non si incastra con le tempistiche di 'Casa Milan'.

Il Milan, che in questo calciomercato ha dato il benservito a Gigio Donnarumma, lo farebbe anche con Calhanoglu, con ancora meno problemi. Ecco perché, con un Diavolo che già lavora su eventuali alternative (Rodrigo de Paul, Hakim Ziyech) e con una differenza tra domanda ed offerta poi non così grande, il rinnovo di Calhanoglu con i rossoneri ora è possibile.