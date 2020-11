Calciomercato Milan – Calhanoglu, parti ancora distanti / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan ci sta provando, ma Hakan Calhanoglu non sembra voler collaborare. Il club rossonero ha avanzato una proposta di rinnovo molto importante, adeguando l’ingaggio da 2,5 milioni attuali a 3,5 milioni. Il turco però ne chiede molti di più, almeno 6. Una cifra davvero troppo alta, sia per il Milan che per il reale valore di Calhanoglu.

Nel corso della sosta, come anticipato da Paolo Maldini, le parti si sono parlate, ma senza avvicinarsi. Al momento, dunque, la trattativa è in una situazione di stallo. Nel frattempo, ovviamente, molti club si stanno facendo sotto per capire la situazione. I club interessati al classe 1994 non mancano. Dall’esterno in prima fila ci sono Atletico Madrid e Manchester United, mentre in Italia attenzione a Juventus e Inter.

Tutti questi club sarebbero pronti ad accontentare Calhanoglu dal punto di vista economico, ma solo prendendolo a zero a fine stagione. Quindi il Milan lo perderebbe a zero. Possibile comunque che nelle prossime settimane ripartano le trattative tra il club e il giocatore per provare a trovare un accordo a metà strada. Forse, in fondo, ci spera anche Calhanoglu, che ha sempre detto di voler rimanere.

