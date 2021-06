Calciomercato Milan – Calhanoglu, non c’è l’intesa. Sull’Atletico Madrid…

Le ultime sul calciomercato del Milan: non c'è ancora intesa tra il club rossonero e Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto

Passano i giorni, ma continuano a non esserci passi avanti tra il Milan e Hakan Calhanoglu. Stando a quanto scritto dal sito di Sky Sport, non c'è ancora l'intesa tra il turco e il club rossonero. L'ex Bayer Leverkusen non ha accettato per il momento l'offerta di Maldini e Massara, che prevede 4 anni di contratto a 4 milioni di euro a stagione. Milan lontano dunque, ma in realtà a Calhanoglu non mi convincono neanche le proposte arrivate dall'Atletico Madrid e dall'Al Duahil. Giocatore indeciso dunque, ma arriverà il momento di prendere una decisione definitiva. Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.