Calciomercato Milan – Calhanoglu, il rinnovo non è più impossibile

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Hakan Calhanoglu. Il turco sarà protagonista questa sera della partita contro la Lazio, in programma a San Siro.

Nel 2020 Calhanoglu si è preso la scena partita dopo partita, crescendo in maniera esponenziale. Grande meriti per Stefano Pioli, che ha sistemato il turco sulla trequarti, in una versione molta moderna del ruolo. Non solo spazi fra le linee, ma anche grande lavoro di raccordo in mediana e in alcuni casi una posizione più defilata a sinistra per rientrare con il destro.

In questa stagione i gol segnati da Calhanoglu sono cinque, mentre gli assist 6, ma manca la marcatura in campionato. Questa sera sarà la volta buona? Intanto, per la questione rinnovo, proseguono i contatti tra l'agente e la società rossonera. La trattativa non è facile, ma il rinnovo non sembra così impossibile così come qualche settimana fa.