Calciomercato Milan – Calhanoglu flirta con l’Inter: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con i rossoneri, potrebbe cambiare sponda dei Navigli

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu è una delle questioni di calciomercato più spinose del Milan in questo periodo. Il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi, infatti, scadrà il 30 di questo mese. E, ad oggi, non è stato ancora rinnovato. Calhanoglu, qualche giorno fa, aveva fatto sapere di voler prendere una decisione sul suo futuro soltanto dopo i Campionati Europei.

Una 'vetrina' dove, tra l'altro, Calhanoglu finora tutto ha fatto fuorché mettersi in mostra: è affossato nelle due sconfitte della sua Turchia contro Italia (0-3) e Galles (0-2). Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', approfittando dello stallo nella trattativa tra Milan e Calhanoglu, l'Inter ha avuto un contatto con l'entourage del calciatore turco proprio in questi giorni.

Calhanoglu, per i nerazzurri, potrebbe essere un'occasione da cogliere al volo. Sono note, infatti, le difficoltà dell'Inter in questo calciomercato, vista la disponibilità economica limitata. E prendere un giocatore come il numero 10 del Milan a parametro zero sarebbe di certo un gran colpo in entrata per la società di Viale della Liberazione.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti nerazzurri, però, esattamente come Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno intenzione di assecondare le richieste economiche di Calhanoglu, che vuole un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. Il Milan si è spinto al massimo a 4; l'Inter potrebbe offrirgli qualcosa in più, ma più o meno siamo lì.

Sarà importante, secondo 'calciomercato.com', capire quanto l'attuale stallo tra Calhanoglu ed il Milan sia superabile o meno. L'Inter osserva, dialoga con l'agente del calciatore e tiene aperta la pista. Che l'ex Amburgo e Bayer Leverkusen, alla fine, non cambi sponda dei Navigli? Mercato, il Milan torna su Vlahovic: le ultime news >>>