Calciomercato Milan – Calhanoglu, è tutto fermo: c’è il Psg | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: continua a esserci distanza tra Calhanoglu e il club rossonero. Attenzione al Psg

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Hakan Calhanoglu. Mentre c'è ancora distanza tra il turco e il Milan, avanza prepotentemente il Psg. Sinora Gordon Stipic, agente del calciatore, ha dato al Milan la priorità, ma le cose sembrano essere cambiate. Maldini e Massara, infatti, continuano ad offrire 4 milioni netti, mentre l'ex Bayer Leverkusen non vuole scendere sotto i 5. Ecco perchè il Psg starebbe pensando seriamente di prenderlo. Sono giorni molto importanti per capire quale sarà il futuro del giocatore. Intanto il Milan pensa anche al vice di Ibrahimovic: avanza Scamacca.