Calciomercato Milan – Calhanoglu è il secondo turco più costoso

CALCIOMERCATO MILAN – Il miglioramento di Hakan Calhanoglu è evidente e anche per questo c’è grande difficoltà nel rinnovargli il contratto. Il classe 1994 vuole un ingaggio da top player, mentre il Milan è disposto ad aumentare lo stipendio, ma non così tanto. Di certo, Calhanoglu ha aumentato il proprio valore e per questo sarebbe un vero peccato vederlo partire a zero a fine stagione. Addirittura, secondo Transfermarkt, noto portale che si occupa di valutazioni e statistiche dei calciatori, Calha è il secondo turco più costoso al momento, con 30 milioni di valutazione, condizionata anche proprio dal contratto in scadenza.

Davanti al numero 10 rossonero c’è solo Caglar Soyuncu, difensore del Leicester, classe 1996, valutato 40 milioni. Dietro invece c’è Ozan Kabak, obiettivo di mercato rossonero per la difesa, classe 2000 dello Schalek 04, valutato 25 milioni, ma con una clausola da 45. Più indietro anche Merih Demiral, classe 1998 della Juventus valutato 27 milioni e Cengiz Under, classe 1997 del Leicester, valutato 23 milioni.

