Calciomercato Milan – Caldara torna in rossonero? | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Caldara, futuro incerto

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Mattia Caldara. Il difensore centrale dell’Atalanta, in prestito dal Milan, giocherà questo pomeriggio proprio contro i rossoneri.

Come tutti ricordano, il Milan ha ceduto il difensore in prestito per 18 mesi nel gennaio 2020. L’inizio della sua seconda avventura in nerazzurro è stato molto incoraggiante, con presenze importanti anche in Champions League, ma i problemi fisici hanno continuato a tormentarlo.

Caldara non sembra essere al momento una prima scelta di Gasperini, e quindi bisognerà capire se l’Atalanta deciderà comunque di esercitare il diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro. C’è dunque la possibilità che il giocatore possa tornare al Milan, ma non è escluso neanche un prolungamento del prestito per un’altra stagione. Staremo a vedere. Calciomercato Milan: sfida con la Roma per un brasiliano. VAI ALLA NOTIZIA>>>