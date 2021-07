Calciomercato Milan – Caldara, tentazione Torino: va via in prestito?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara non resterà in rossonero in questa stagione. Lui è stuzzicato dall'ipotesi granata

Daniele Triolo

Mattia Caldara può lasciare, nuovamente, il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. E, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il difensore bergamasco, classe 1994, sarebbe tentato dall'idea di sposare il progetto del nuovo Torino di Ivan Juric.

Caldara, rientrato a Milano dopo il prestito di 18 mesi all'Atalanta, si è preso un po' di tempo per ponderare la scelta giusta che orienterà il resto della sua carriera. Ad oggi, sulla sua scrivania, ci sono due proposte: quella, appunto, del Toro e quella del Venezia, neo-promosso in Serie A.

Lui sta riflettendo. Vuole che la stagione 2021-2022 sia quella del suo definitivo rilancio. Nelle ultime ore, secondo la 'rosea', il Torino si è mosso con decisione su di lui, facendo un primo sondaggio. Una scelta strategica precisa. Caldara, infatti, ha dato il massimo con Gian Piero Gasperini a Bergamo. Proprio con l'allenatore che è stato il maestro di Juric.

Sarebbe, dunque, l'elemento idoneo per il tipo di calcio che il tecnico croato vuole proporre sotto la Mole. Intanto, filtra la disponibilità del Milan a trattare la cessione di Caldara in questo calciomercato estivo con la formula del prestito. Le modalità, eventualmente (se oneroso e con diritto o obbligo di riscatto ed a quali cifre) verranno discusse non appena il ragazzo avrà sciolto le sue riserve. Milan, novità importanti sul rinnovo di Kessié: le ultime >>>