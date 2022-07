Calciomercato Milan – Caldara allo Spezia avvicina Amian e Kiwior

Il calciomercato del Milan Campione d'Italia passerà inevitabilmente anche dalle cessioni; le gestioni delle passate stagioni hanno lasciato all'attuale direzione rossonera diversi esuberi di difficile collocamento: tra essi figura Mattia Caldara. Il centrale italiano ha deluso completamente le aspettative riposte in lui al momento del suo arrivo e dopo il prestito al Venezia della passata stagione è ora in procinto di firmare per lo Spezia. L'ex Atalanta si accaserà in Liguria attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.