Calciomercato Milan – Caldara in uscita: è tra Torino e Venezia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara lascerà i rossoneri entro il 31 agosto. Finirà a giocare sotto la Mole o in laguna?

Mattia Caldara, classe 1994, lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Questa è una certezza. Il difensore centrale, rientrato dal prestito di 18 mesi all'Atalanta, si sta allenando a Milanello agli ordini di Stefano Pioli ed è entrato in campo in tutte le tre amichevoli fin qui disputate dai rossoneri. Per lui, però, non ci sarà spazio nella formazione titolare ed il ragazzo vuole giocare.