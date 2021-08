Calciomercato Milan – Caldara al Venezia: oggi le visite mediche

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara si trasferirà al neo-promosso Venezia. In giornata i test medici con i lagunari

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, si priverà nuovamente di Mattia Caldara. Il difensore centrale, classe 1994, è rientrato in rossonero dopo 18 mesi di prestito all'Atalanta (club che lo aveva formato e lanciato) ma non resterà, come previsto, alla corte del tecnico Stefano Pioli. Caldara, infatti, giocherà nel neo-promosso Venezia di Paolo Zanetti nella stagione 2021-2022.

L'accordo di calciomercato tra Milan e Venezia per il trasferimento di Caldara in arancioneroverde è stato raggiunto sulla base del prestito fino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro al termine della stagione. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Caldara, che ha comunque giocato nelle prime tre amichevoli estive del Milan contro Pro Sesto, Modena e Nizza, svolgerà in giornata le visite mediche per il suo nuovo club.

Davvero sfortunata l'esperienza rossonera di Caldara, che in laguna cerca il rilancio personale, sin da quando, estate 2018, era giunto al Milan nell'operazione che riportò Leonardo Bonucci alla Juventus, arrivando insieme al 'Pipita' Gonzalo Higuaín. Ben 35 milioni di euro il valore del suo cartellino, per un totale, tra infortuni gravi e ripartenza per Bergamo, di appena 2 presenze in gare ufficiali nella stagione 2018-2019: una in Europa League, una in Coppa Italia. Mai impiegato in campionato con i rossoneri.