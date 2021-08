Calciomercato Milan – Caldara al Venezia: il comunicato dei lagunari

Le ultime sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara è ufficialmente del Venezia. L'annuncio dato anche dalla società arancioneroverde

Daniele Triolo

(fonte: veneziafc.it) - "Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con AC Milan per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del giocatore Mattia Caldara.

Caldara è cresciuto calcisticamente nell'Atalanta. Con il club nerazzurro, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2013/14, il difensore classe 1994 in carriera ha disputato 75 partite in Serie A, totalizzando 10 gol ed 1 assist. Dopo aver giocato in Serie B con il Trapani (21 presenze e 2 gol) e con il Cesena (27 match con 3 gol ed 1 assist), nel 2016/17 torna in Serie A. In 2 stagioni gioca 65 partite, di cui 8 in Europa League, con la maglia dell'Atalanta, realizzando 10 gol.

Nel 2018/19 passa al Milan per poi rientrare nella stagione 2019/20 all'Atalanta, club col quale esordisce anche in Champions League. Nel corso dell'ultima stagione, Caldara ha totalizzato 9 presenze. Caldara in carriera ha giocato 12 partite con la maglia della nazionale azzurra Under 21. Ha esordito successivamente il 1° giugno 2018 con la nazionale maggiore di Roberto Mancini, con cui ad oggi ha disputato 2 partite. Benvenuto Mattia". Milan, si cerca l'intesa per il rinnovo di Kessié. Le ultime news >>>