Calciomercato Milan – Caldara ad un passo dallo Spezia: il punto

Mattia Caldara lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Andrà a giocare in Liguria alla corte del nuovo tecnico Luca Gotti

Il calciomercato estivo del Milan non si contraddistinguerà soltanto per le entrate, ma anche per qualche uscita. Si è concretizzata, per esempio, nei giorni scorsi quella di Léo Duarte, ceduto a titolo definitivo all'İstanbul Başakşehir per 2,5 milioni di euro.