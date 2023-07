Calciomercato Milan – Calafiori, si può chiudere in tempi brevi

Riccardo Calafiori, ex Roma oggi al Basilea, è obiettivo di calciomercato del Milan per il ruolo di vice di Theo Hernández. Le ultime news

Fodé Ballo-Touré è in uscita dal Milan in questo calciomercato estivo e così il Diavolo ha pensato a Riccardo Calafiori come nuovo vice di Theo Hernández. Lo ha riferito 'Tuttosport' questa mattina in edicola.