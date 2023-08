Calciomercato – Calafiori verso il Bologna: quale terzino per il Milan?

Si è detto e scritto molto, nelle ultime settimane, dell'interesse del Milan per Riccardo Calafiori in questa sessione estiva di calciomercato. Il terzino sinistro italiano, classe 2002, cresciuto nel vivaio della Roma e oggi in Svizzera, al Basilea, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice di Theo Hernández, al posto di Fodé Ballo-Touré, in odore di cessione al Werder Brema.