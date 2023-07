Calciomercato Milan – Calafiori può essere il sostituto di Ballo-Touré

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan si è reso protagonista soprattutto a livello di entrate, ma anche le uscite sono state diverse ed importanti. In cima alla lista dei partenti al momento ci sarebbe Fodé Ballo-Touré , escluso dalla tourneé negli USA e nel mirino di Bologna e Nizza .

Qualora il senegalese dovesse lasciare il Milan, secondo quanto riferito da Daniele Longo sul proprio profilo 'Twitter', la dirigenza rossonera potrebbe puntare su Riccardo Calafiori, ex terzino della Roma oggi in forza al Basilea, per sostituirlo. L'esterno italiano diventerebbe a quel punto il vice Theo Hernandez. LEGGI ANCHE:Milan, ecco Reijnders: le prime parole da rossonero >>>