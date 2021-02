Calciomercato Milan – Calabria, rinnovo vicino: le cifre | News

Calabria, rinnovo vicino: le ultime sul calciomercato del Milan

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Davide Calabria. Il terzino sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, e il Milan vuole premiarlo con il rinnovo (il contratto è in scadenza nel 2022)

Stando alle ultime indiscrezioni, sono in corso le trattative per il prolungamento, ma presto si troverà un accordo. Le cifre? Si parla di un'intesa da due milioni di euro a stagione. Il calciatore ovviamente vuole rimanere al Milan, visto che si è ritagliato un ruolo da protagonista. Insomma, la fumata bianca è vicina.