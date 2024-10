Calciomercato Milan – Quale destino per Calabria? L’indiscrezione non lascia dubbi

Davide Calabria saluta a fine stagione? Arrivano nuove indiscrezioni legate al futuro del difensore rossonero. Il contratto del terzino, infatti, è in scadenza a giugno 2025, ma non sembrano esserci novità riguardo un possibile prolungamento.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sul proprio profilo Twitter, Calabria si avvicina sempre di più ad un'estate da parametro zero. Il rinnovo del suo contratto non parrebbe essere una priorità del Milan e le discussioni sul prolungamento sarebbero ferme da ormai diversi mesi. LEGGI ANCHE: Milan, arriva una buona notizia: Pulisic rientra in anticipo. Ecco perché >>>