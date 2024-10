Milan, Calabria attende e spera nel rinnovo: le ultime novità

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato . Il Milan potrebbe chiudere qualche operazione per rinforzare una rosa che è sembrata corta. Non solo, la dirigenza rossonera dovrà lavorare su alcuni rinnovi molto importanti per il futuro del club. Maignan, Gabbia e Theo Hernandez e non solo. Ecco le ultime novità su un altro rossonero.

Milan, rinnovo Calabria: il capitano attende e spera. Ma i contatti...

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', non ci sono passi in avanti tra il Milan e Calabria per il rinnovo. Il capitano rossonero sarebbe in attesa di una chiamata per il prolungamento, ma gli ultimi contatti sarebbero di mesi fa. La scadenza è fissata per fine giugno, non ci sono passi avanti. Tra le varie ipotesi, c’è anche quella di una scadenza a parametro zero. Nei prossimi giorni gli agenti di Calabria proveranno a trovare un compromesso economico, ma resta possibile che non si trovi l'accordo. Calabria continua a sperare nel rinnovo e sarebbe disposto a firmare col Milan alle stesse cifre, senza adeguamento. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, Leao titolare? Una promessa a Ibrahimovic. E Fonseca...