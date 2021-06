Calciomercato Milan – Calabria, incontro con il suo agente per il rinnovo

Le ultime notizie sul mercato del Milan. Oggi la dirigenza e l'agente di Calabria si sono incontrati per discutere sul rinnovo del terzino

Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', quest'oggi la dirigenza del Milan e il procuratore di Davide Calabria hanno avuto un incontro presso 'Casa Milan'. Il terzino destro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e, chiaramente, le due parti hanno iniziato il dialogo per il rinnovo. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare novità a riguardo. Sicuramente il calciatore cresciuto nel vivaio rossonero merita una conferma, specialmente dopo aver disputato l'ultima stagione a livelli incredibilmente alti. Quest'anno il classe '96 ha disputato 39 partite tra campionato e coppe segnando anche 2 gol. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.