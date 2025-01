Calciomercato Milan – Galatasaray su Calabria: l’intenzione del difensore

Il calciomercato invernale sarà un'occasione anche per i giocatori che sono in scadenza di contratto, come il capitano del Milan Davide Calabria, per cercare nuove squadre. Su di lui, infatti, c'è l'interesse del Galatasaray .

Calabria, capitano del Milan dal 2022 dopo l'addio di Romagnoli, in rossonero ha vinto lo Scudetto 2021/2022 e due Supercoppe Italiane: la prima nel 2016 contro la Juventus a Doha, in Qatar, la seconda pochi giorni fa contro l'Inter a Riyadh, in Arabia Saudita. In questa stagione, con Fonseca in panchina, al terzino destro è stato preferito Emerson Royal, acquistato in estate dal Tottenham. A giugno, il suo contratto col Milan scadrà e non ci sono mai stati dialoghi per parlare del rinnovo.