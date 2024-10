Mercato Milan - Galatasaray forte su Calabria: ma c'è un grosso ostacolo

"Il Galatasaray ha già fatto un tentativo concreto per Calabria in estate, precisamente ad agosto. Il giocatore però non era troppo convinto della destinazione e mi è stato detto che la situazione non è cambiata. Ad oggi la Lega turca e il Galatasaray non sono infatti tra le opzioni preferite di Calabria. Sicuramente cercherà soluzioni alternative per capire il suo futuro perché i colloqui per il rinnovo con il Milan si stanno bloccando".