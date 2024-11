Calciomercato Milan – Calabria nel mirino del Galatasaray

Il Milan potrebbe far partire il suo capitano anche nella sessione invernale di calciomercato se dovesse arrivare un'offerta di 3-4 milioni di euro. Durante la sosta delle Nazionali, Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ed il vice-presidente del club turco sono andati in Italia: a Milano, hanno incontrato l'agente di Calabria per parlare di un eventuale trasferimento.