CALCIOMERCATO MILAN

Nel corso del prossimo calciomercato di gennaio Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi in una nuova squadra, con il Galatasaray in prima linea. Il terzino rossonero, infatti, in questo primo stralcio di stagione non ha avuto lo spazio desiderato. Anzi, spesso Paulo Fonseca gli ha preferito Emerson Royal nonostante lui fosse in condizione per poter giocare anche da un punto di vista fisico. Una situazione piuttosto particolare per uno che è stato insignito della fascia da capitano e che sembra essere dovuta anche alla difficoltà di trovare un accordo per il rinnovo del contratto.