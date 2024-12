Davide Calabria, capitano del Milan, con ogni probabilità saluterà al termine della stagione e sulle sue tracce sono spuntate alcune pretendenti a sorpresa. Come noto il terzino rossonero ormai è alla fine del proprio rapporto con il club di via Aldo Rossi. Il suo contratto scadrà a giugno 2025 e difficilmente ci sarà un accordo per il rinnovo. Anche perché fino ad ora non è mai stata raggiunta un'intesa, per cui sembra difficile che questo possa avvenire nei prossimi mesi.