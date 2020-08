Calciomercato Milan – Calabria piace al Betis: la richiesta rossonera

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto ricordato da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, Davide Calabria, classe 1996, terzino destro del Milan, è ufficialmente sul mercato.

Calabria, prodotto del settore giovanile milanista, piace molto al Betis. Il Milan, per cederlo, chiede tra i 13 ed i 15 milioni di euro. Cifra che, lo ricordiamo, andrebbe interamente iscritta, a bilancio, nel capitolo delle plusvalenze.

Tale importo si aggiungerebbe, oltretutto, ai 24 milioni di euro (sempre di plusvalenza) incassati dal Siviglia per il riscatto a titolo definitivo del cartellino di Jesús Suso.

Questi importi in entrata garantirebbero al Milan una maggiore operatività per quanto concerne gli acquisti in entrata. ECCO DA CHI SARÀ SOSTITUITO CALABRIA >>>