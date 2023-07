Calciomercato Milan – Interesse concreto del Cagliari per Colombo

Il Cagliari avrebbe mostrato un concreto interesse per Lorenzo Colombo, giovane centravanti del Milan di Stefano Pioli

Calciomercato Milan, quante pretendenti per Lorenzo Colombo

Nella giornata di ieri si era parlato di un tris di pretendenti fattesi avanti nelle ultime settimane, ossia Atalanta, Monza e Salernitana. Secondo quanto riferito dal collega Luca Cilli di 'Sky', però, nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte inserimento del Cagliari, che avrebbe già mosso passi concreti per Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante del Milan verrà valutato da Stefano Pioli nel corso della tournée negli USA, ma il suo futuro potrebbe non essere in rossonero.