Calciomercato Milan – Cagliari, Colombo è il preferito per l’attacco

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, sarebbe il profilo preferito dalla dirigenza del Cagliari per il reparto d'attacco

In casa Milan uno dei profili che potrebbe presto lasciare la compagnia, nonostante le ottime impressioni destate in ritiro, è quello di Lorenzo Colombo. Dopo l'ottima stagione al Lecce il giovane attaccante italiano sarebbe finito nel mirino di Genoa e Cagliari, che starebbero lavorando per provare ad acquisirlo.