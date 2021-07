Calciomercato Milan – Caccia aperta al numero 10: avanza Tadic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Tadic, esperto trequartista dell'Ajax, potrebbe essere il fantasista giusto per tanti motivi

Daniele Triolo

Il Milan sta pensando seriamente di acquistare Dusan Tadic in questa sessione estiva di calciomercato. Lo riferiscono tutti i maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Nella ricerca spasmodica del Diavolo del sostituto di Hakan Calhanoglu, sta avanzando prepotentemente la candidatura del fantasista serbo. Per una serie di motivi.

Vero, l'età di Tadic non è più verdissima (classe 1988), ma in carriera ha avuto pochissimi infortuni e quasi mai importanti. È un jolly offensivo di grande qualità: mancino, può giocare da trequartista, ma anche da esterno sinistro ed esterno destro in attacco. È anche capace a giocare da 'falso nueve'.

Dopo quattro stagioni positive in Premier League con il Southampton, il serbo ha trovato la sua dimensione ideale all'Ajax. Squadra della quale è anche capitano. Con i 'Lancieri' di Amsterdam ha segnato 76 gol in 149 gare, e, come si ricorderà, nella stagione 2018-2019, quando l'Ajax eliminò la Juventus dalla Champions League, Tadic ha brillato, con 28 gol in Eredivisie, il massimo campionato olandese, più 9 in 18 partite di Champions.

Nell'ultima stagione ha segnato 22 gol e fornito 26 assist in 51 partite tra campionato, Champions ed Europa League e coppa nazionale. Il fondo Elliott gradirebbe, probabilmente, un profilo più giovane, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono convinti che sia la mossa giusta affiancare Tadic a Brahim Díaz in questo calciomercato estivo. Possiede, infatti, carisma, esperienza e qualità per il giovane Milan che tornerà a giocare in Champions League.

Il Diavolo ha già preso contatti con il suo entourage: Tadic, attualmente, è sotto contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2023 e prende 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Lo stipendio, dunque, non sarebbe un problema per il Milan. Più che altro bisognerà capire se gli olandesi accetteranno di cedere il loro capitano e, soprattutto, a che condizioni economiche. Il calciatore ha già fatto trapelare di essere lusingato ed entusiasta della possibilità di indossare la maglia rossonera.

Prima di lanciare una concreta offensiva sul serbo, ad ogni modo, il Milan valuterà tutte le risorse possibili in sede di mercato, lasciando prima partire qualche giocatore di modo da aumentare il budget a disposizione per gli investimenti di agosto.