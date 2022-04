Calciomercato Milan – Caccia al nuovo bomber: le ultime

Milan vicino a prendere Origi a zero nel prossimo calciomercato, ma non basta: serve un altro rinforzo. La verità su Scamacca e Gouiri.

Il prossimo anno l'attacco del Milan potrebbe essere rivoluzionato dal calciomercato. I rossoneri non sanno se ci sarà Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981, che è ancora indeciso se prolungare il proprio contratto per un altro anno o continuare in rossonero con un'altra veste. Che ci sia o non ci sia lui, considerando anche che Marko Lazetic, serbo classe 2004, andrà in prestito, il Milan ha bisogno di almeno altri due attaccanti. Non basta quindi l'arrivo ormai quasi certo di Divock Origi, belga classe 1995 del Liverpool pronto a svincolarsi a zero. Mancano solo gli ultimi dettagli.