Calciomercato Milan, in attacco Vlahovic o Hojlund. Ecco le tre alternative

Calciomercato Milan, caccia al '9': corsa a due, alternative sullo sfondo
Il Milan cerca un attaccante centrale in questi infuocati giorni di calciomercato: la sfida sembra essersi ridotta a soli due centravanti
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, sulla ricerca di un nuovo attaccante per questa sessione estiva di calciomercato. Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, parlando nei giorni scorsi ha indicato in Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic due valide opzioni per rinforzare il reparto avanzato della formazione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, chi in attacco per il Diavolo?

E, in effetti, sono proprio il danese classe 2003 e il serbo classe 2000, secondo il quotidiano generalista, a contendersi la poltrona di nuovo centravanti del Diavolo per la stagione 2025-2026. Chi potrebbe spuntarla? Il Milan voleva chiudere in settimana per l'attaccante, con priorità data a Hojlund. Poi, però, l'infortunio di Romelu Lukaku ha stravolto gli scenari. Il Napoli è piombato sull'ex Atalanta, attratto dall'idea di giocare in Champions League.

Tornata, così, in pista l'ipotesi Vlahovic, che, fino a un paio di settimane fa, era il 'Piano A' del Miln, con il tecnico Allegri quale primo grande sponsor. Resta, però, sempre da sciogliere il doppio nodo, ovvero quello sulla valutazione del cartellino (la Juventus chiede 25 milioni di euro) e quello dello stipendio (i 12 milioni di euro attualmente percepiti dall'ex Fiorentina vanno dimezzati).

Hojlund è il preferito; il doppio nodo per Vlahovic

Per questo, ha commentato il quotidiano generalista, Hojlund era e resta il preferito. Più giovane di tre anni, guadagna di meno (4 milioni di euro netti a stagione) e l'intesa con il Manchester United sui 40 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e diritto di riscatto è alla portata.

'Casting' nel vivo, a giorni la soluzione. Con il Milan che, per evitare di restare alla fine con il cerino in mano, continua a monitorare piste alternative come Nicolas Jackson (Chelsea), Artem Dovbyk (Roma) e Conrad Harder (Sporting Lisbona).

