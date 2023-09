Calciomercato Milan – Di Marzio: “Il Burnley insiste per Origi, ma…”

Il Burnley starebbe insistendo per arrivare a Divock Origi, ma ci sarebbe un ostacolo per la partenza del belga dal Milan

Le ultime ore di calciomercato sono sempre le più frenetiche. E per il Milan questi ultimi scampoli della sessione estiva non fanno eccezione. Oltre alla ricerca dell'attaccante che possa fare reparto con Olivier Giroud, infatti, il Diavolo sarebbe alla ricerca di una destinazione per Divock Origi, uno degli esuberi.