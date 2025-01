Calciomercato Milan – Attaccante, quanti nomi! Piace Burkardt e non solo

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera dovrebbe andare alla ricerca di un attaccante sia a gennaio che a giugno. Il Diavolo fa tremendamente fatica a concludere in gol tutte le occasioni create, la partita contro il Cagliari ne è una prova lampante. Come scrive Calciomercato.com, per migliorare i problemi in attacco, il Milan punterebbe a gennaio su Rashford o un'ala che possa anche giocare come punta. Il vero bomber di razza dovrebbe arrivare durante il calciomercato estivo. Da diverse settimane, ricorda il sito, il Milan starebbe seguendo Jonathan Burkardt, 12 gol e 2 assist in stagione con la maglia del Mainz. Attaccante tedesco, classe 2000.