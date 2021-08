Calciomercato Milan – Burdisso: “Vogliamo tenere Vlahovic” | News

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato del futuro di Vlahovic: sull'attaccante c'è l'interesse anche del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Mediaset' prima della gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Cosenza, Nicolas Burdisso, direttore tecnico dei viola, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic. Queste le parole dell'ex difensore sull'attaccante serbo. "La nostra intenzione è quella di tenere il giocatore, poi si vedrà. Sarà una grande risorsa per noi". Sull'ex Partizan Belgrado c'è un forte interesse dell'Atletico Madrid, club che avrebbe offerto addirittura 60 milioni di euro a Rocco Commisso. Nei mesi scorsi si è anche parlato di un possibile trasferimento al Milan, ma le cifre richieste dal presidente italo americano sono fuori portata per il Diavolo.