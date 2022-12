Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Anche il Diavolo su Buchanan”

Arrivano direttamente dal Belgio voci secondo cui il Milan sarebbe interessato al canadese Tajon Buchanan, in forza al Club Brugge

Il Canada è tornato a giocare i Mondiali, per la seconda volta nella sua storia dopo l'edizione del 1986, ma la sua rassegna iridata non è andata così bene. I nordamericani sono usciti nella fase a gironi, in un gruppo che ha riservato qualche sorpresa, e tornano a casa con qualche rimpianto.