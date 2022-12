Calciomercato Milan – Centravanti cercasi: piace Evanilson del Porto

Evanilson, centravanti brasiliano del Porto, sarebbe un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2023. Sarà seguito in Champions

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, ci sarebbe una new entry tra gli obiettivi del Milan in attacco per la prossima sessione estiva di calciomercato, nel luglio/agosto 2023.

Calciomercato Milan, il nome nuovo è Evanilson — Si tratta di Francisco Evanilson de Lima Barbosa, meglio conosciuto come Evanilson, centravanti brasiliano classe 1999 in forza al Porto dal settembre 2020.

I 'Dragões' lo avevano prelevato per 9 milioni di euro dal Fluminense e, in questi due anni, è progressivamente cresciuto. L'anno passato ha realizzato 21 reti con la squadra di Sérgio Conceição e, in questa stagione, è già a quota 8 dopo 22 partite (più 6 assist), tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

Segna e fa segnare: se la vedrà in Champions contro l'Inter — Evanilson ha trovato in questa stagione, contro il Bruges, il suo primo gol in Champions e a febbraio/marzo del nuovo anno si confronterà negli ottavi di finale della competizione contro l'Inter. Il Diavolo lo tiene d'occhio: che possa essere il sudamericano il numero 9 del futuro rossonero?