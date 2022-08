Calciomercato Milan – Bruciata la Juve su Mancini: cifre e dettagli

Colpo giovane del Milan in questo calciomercato estivo. I rossoneri stanno chiudendo per l'acquisto di Tommaso Mancini dal Vicenza. Il punto

Altro colpo del Milan in questo calciomercato estivo. Si tratta di Tommaso Mancini, classe 2004, centravanti di 190 centimetri che ha già collezionato 9 presenze nella Prima Squadra del Vicenza in Serie B. Un acquisto in prospettiva futura, visto che è addirittura tre anni più giovane del già 'piccolo' Charles De Ketelaere.