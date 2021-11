Calciomercato Milan – Brozovic, il Diavolo ci ha provato: il retroscena

Le ultime sul calciomercato del Milan. Arriva il retroscena che riguarda Marcelo Brozovic: i rossoneri ci avrebbero provato concretamente

In casa Inter è partita l'operazione rinnovi. Dopo quello di Lautaro Martinez è arrivato subito quello di un altro perno insostituibile: Nicolò Barella. Diversa è invece la situazione che riguarda Marcelo Brozovic: per il croato, in scadenza nel 2022, l'incontro decisivo continua a slittare. A questo punto ecco il retroscena raccontato da 'Calciomercato.com'. I rossoneri, infatti, sfruttando questo momento di stand-by, ci avrebbero provato concretamente per il centrocampista nerazzurro. Oltre alla richiesta d'ingaggio molto alta il giocatore preferirebbe andare all'estero in caso di mancato accordo con il suo attuale club. Per questi motivi l'operazione sarebbe decisamente in salita. Rinnovo Romagnoli sempre più complicato: il Milan studia una soluzione low cost per sostituirlo