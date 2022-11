Calciomercato Milan – Broja e Ziyech giocano meno di De Ketelaere!

Armando Broja e Hakim Ziyech sono due obiettivi di calciomercato del Milan. Il primo per l'estate, il secondo forse già per gennaio. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, è sulle tracce di Armando Broja e Hakim Ziyech. I calciatori del Chelsea potrebbero lasciare i 'Blues' visto il loro scarso utilizzo nell'undici titolare della formazione del manager inglese Graham Potter. Effettivamente, come evidenziato da 'Tuttosport', Broja e Ziyech finora hanno messo insieme - in due - appena 736' di gioco complessivi tra Premier League, Champions League e coppe nazionali.

Milan, Broja e Ziyech obiettivi concreti di mercato — Meno, per capirci, di quanto collezionato fin qui in rossonero da Charles De Ketelaere (798'), seppur confinato in panchina nelle ultime cinque partite di campionato. Il Milan segue Broja e Ziyech e vorrebbe prenderli dal Chelsea: il primo, presumibilmente, per la sessione estiva di mercato; il secondo, invece, possibilmente già nel corso del mese di gennaio 2023. In fin dei conti, immaginare i due lontano da Londra, vista la presenza di Raheem Sterling, Kai Havertz e Pierre-Emerick Aubameyang, con il possibile arrivo in estate di Christopher Nkunku, è tutt'altro che utopico.

Fosse per Ziyech, sarebbe già al Milan. Il Diavolo, come si ricorderà, lo aveva trattato già la scorsa estate. Poi, però, un po' perché il marocchino prendeva 6 milioni di euro di ingaggio e un po' perché i rossoneri preferirono andare su De Ketelaere, la trattativa non si concretizzò. A gennaio potrebbe tornare calda qualora i 'Blues' cedessero il classe 1993, che è sotto contratto fino al 30 giugno 2025, con la formula del prestito e nel caso in cui lui si riducesse lo stipendio pur di sbarcare finalmente a Milano.

Il Milan, in linea teorica, dovrebbe farne uscire almeno uno tra Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Junior Messias in quella posizione. E, ad oggi, nessuno di questi sembra essere in partenza. Ma l'innesto di Ziyech darebbe qualità ed esperienza anche in vista del doppio confronto degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Per Broja, infine, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro, possibile anche un accordo (iniziale) tra Chelsea e Milan sulla base del prestito, visti gli ottimi rapporti tra le due società.