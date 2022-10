Calciomercato Milan – Fari puntati su Broja: la richiesta del Chelsea

Armando Broja è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Potrebbe prendere il posto in rosa di Zlatan Ibrahimovic

Non soltanto Hakim Ziyech tra gli obiettivi di calciomercato del Milan in casa Chelsea, ma anche Armando Broja, classe 2001, centravanti albanese molto promettente di proprietà dei 'Blues'. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.