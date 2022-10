Calciomercato Milan – Si torna a tentare Ziyech: le ultime news

Hakim Ziyech torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan per gennaio: ha sempre meno spazio al Chelsea con Graham Potter

Daniele Triolo

Hakim Ziyech torna ad essere un obiettivo del Milan per il calciomercato di gennaio. Lo ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Già in questi giorni, infatti, a 'Casa Milan', ci sono stati i primi approcci con agenti e intermediari in vista di una sessione invernale di trattative che si preannuncia lunghissima per via della pausa per i Mondiali.

Con il Chelsea, nella fattispecie, il Milan ha aperto più dialoghi di calciomercato. A partire da quello su Ziyech, fantasista marocchino classe 1993, il cui contratto con i 'Blues' scadrà il 30 giugno 2025, ma che è costantemente alla ricerca di una soluzione per lasciare Londra.

Calciomercato Milan, fari di nuovo puntati su Ziyech — Per l'ex Ajax, infatti, da Thomas Tuchel a Graham Potter, che si sono succeduti sulla panchina del Chelsea, la situazione non è cambiata: ha pochissimo spazio in campo e l'idea Milan continua ad essere in cima ai suoi pensieri. Possibile, dunque, che la pista rossonera per Ziyech possa riaprirsi a gennaio.

Già la scorsa estate, come si ricorderà, il Diavolo aveva provato a trovare un'intesa tanto con l'entourage di Ziyech (che si è affidato all'avvocato Sébastien Ledure dopo aver lasciato la sua storica agenzia) quanto con il Chelsea. Alla fine, per questioni economiche (un ingaggio da 6 milioni di euro) e tattiche (il Milan ha preso Charles De Ketelaere) i negoziati si erano interrotti.

Per il quotidiano romano, però, in vista del calciomercato invernale il nome di Ziyech potrebbe tornare in auge per il Milan. Che ha bisogno di qualità e inventiva sulla fascia destra della sua trequarti.