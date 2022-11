Calciomercato Milan – Si complica una pista: quanta concorrenza per Broja

Il Milan pensa anche al calciomercato. Si fa sempre più dura la possibile pista per Armando Broja, attaccante del Chelsea

Il Milan ha davanti al suo cammino una sfida fondamentale per il continuo della stagione. Stasera a San Siro contro il Salisburgo ci si gioca il passaggio del turno in Champions League. A poco meno di due mesi dall'inizio del calciomercato invernale, iniziano anche a circolare i primi nomi in orbita rossonera.