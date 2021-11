Calciomercato Milan – Brito (River Plate): “Álvarez? Vogliamo rinnovare”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julián Álvarez, il cui contratto con il River Plate scadrà il 31 dicembre 2022, piace molto ...

Daniele Triolo

Il Milan, per la sessione di calciomercato della prossima estate, è interessato a Julián Álvarez, classe 2000, centravanti del River Plate, fresco campione del campionato argentino, autore di 21 gol e 14 assist tra SuperLiga, Copa de la Liga e Copa Libertadores.

Su Álvarez, però, non c'è soltanto il Milan. La concorrenza, europea ed italiana (piace anche a Inter, Napoli e Juventus) è folta ed agguerrita. Anche perché il contratto del bomber di Calchín con i 'Millonarios' scadrà soltanto il 31 dicembre 2022 e la clausola rescissoria per portarlo via è di appena 20 milioni di euro.

Una ghiotta occasione, dunque, per mettere a segno un gran colpo di calciomercato per il presente e per il futuro. A gelare, però, le ambizioni del Milan e delle altre squadre interessate ad Álvarez le parole di Jorge Brito, vicepresidente del River Plate, che ha spiegato come l'intenzione del club di Buenos Aires sia quella di rinnovare il contratto del giocatore.

“Al momento non c’è arrivata alcuna offerta specifica - ha commentato Brito -. Julian è un giocatore appetibile per tutti i principali club del mondo e ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare”. Non tutto, dunque, è perduto. Basta sborsare la cifra prevista ... Milan, top player non rinnova e Maldini prova a prenderlo! Le ultime >>>