Calciomercato Milan – Anche il Brighton mette gli occhi su un talento

Anche il Brighton allenato da Roberto De Zerbi ha messo gli occhi su un talento che interessa al Milan in ottica mercato

Tra i prospetti più interessanti in circolazione in questo momento nel calcio europeo, spicca sicuramente Ferdi Kadioglu. Il classe 1999 turco milita nel Fenerbahce, in un campionato che con il tempo si sta sviluppando e sta attraendo grandi stelle al punto da diventare molto competitivo.