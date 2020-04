Calciomercato Milan – Brescianini, ecco la decisione della società su di lui

CALCIOMERCATO MILAN – Marco Brescianini, centrocampista della Primavera di Federico Giunti, è stato spesso aggregato alla prima squadra nel corso della stagione. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il Milan ha deciso che il classe 2000 rimarrà in rossonero anche il prossimo anno. Il centrocampista era stato cercato da alcuni club a gennaio, ma la dirigenza ha gentilmente declinato l’offerta. C’è dunque la forte volontà di far maturare un ragazzo che ha fatto vedere qualità importanti, pertanto per ora l’ipotesi prestito non verrà considerata. Intanto si complica non poco la pista Upamecano: ecco il motivo, continua a leggere >>>

