Calciomercato Milan – Si complica la pista Upamecano: troppa concorrenza

CALCIOMERCATO MILAN – Dayot Upamecano del Lipsia è un obiettivo del Milan già dalla scorsa estate. Infatti, Paolo Maldini e Zvonimir Boban tentarono di strapparlo al club tedesco, senza però riuscirci.

Ora, dopo la grande stagione disputata da Upamecano, e dal Lipsia stesso, anche altri club hanno messo gli occhi sul giocatore. Dunque, la pista per il difensore centrale classe 1998 si complica e non poco per i rossoneri. Bayern Monaco, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Tottenham sono tutti club interessati al giocatore e che possono offrire certamente qualcosa in più dell’attuale Milan.

Sul fronte portieri invece, il Chelsea si è fatto avanti per Gianluigi Donnarumma. Il club londinese starebbe pensando ad uno scambio per arrivare al portiere del Milan. Per saperne di più clicca qui >>>

